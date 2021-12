Probabili formazioni Salernitana-Inter: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Salernitana-Inter, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di venerdì 17 dicembre nella cornice di un Arechi che si prepara ad ospitare la capolista. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO Salernitana – Ribery verso il ritorno con Bonazzoli e Simy nel tridente. L. Coulibaly, Di Tacchio e Kastanos pronti a fare il lavoro sporco a centrocampo. Inter – Dzeko e Lautaro Martinez tornano in coppia dal 1?. Perisic (o Dimarco) e Dumfries sulle fasce. Out solo Darmian e Correa. Le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di venerdì 17 dicembre nella cornice di un Arechi che si prepara ad ospitare la capolista. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO– Ribery verso il ritorno con Bonazzoli e Simy nel tridente. L. Coulibaly, Di Tacchio e Kastanos pronti a fare il lavoro sporco a centrocampo.– Dzeko e Lautaro Martinez tornano in coppia dal 1?. Perisic (o Dimarco) e Dumfries sulle fasce. Out solo Darmian e Correa. Le ...

