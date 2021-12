Nucleare | Usa prepara ' alternative' a fallimento negoziati

Advertising

Gli Stati Uniti stanno "attivamente" preparando "alternative" all'accordoiraniano con i propri alleati in caso di fallimento dei negoziati: lo ha detto oggi il capo della diplomazia americana, Antony Blinken. "Presto sarà troppo tardi, l'Iran non è ancora ...Sullo sfondo c'è l'allarme generale per l'andamento, a Vienna, dei colloqui sultra Iran e, ormai vicini allo stallo totale. L'Iran arricchisce l'uranio e non vuole smettere finch gli ...Gli Stati Uniti stanno "attivamente" preparando "alternative" all'accordo nucleare iraniano con i propri alleati in caso di fallimento dei negoziati: lo ha detto oggi il capo della diplomazia american ...Israele minaccia un intervento armato contro l'Iran per mettere gli Stati Uniti in difficoltà e far saltare i colloqui sugli accordi sul nucleare ...