No | in Australia i non vaccinati non rischiano una multa e il carcere se starnutiscono in pubblico

Leggi su facta.news

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che insarebbero previsti unada 13 mila dollari e 6 mesi diper i nonchein. Si tratta di una notizia falsa. Non è infatti vero che l’preveda unadi migliaia di dollari e ilper le persone non vaccinate chein. Andiamo con ordine. A maggio 2020 lo Statono del Queensland ha emanato una direttiva che prevedeva delle sanzioni per le persone che intenzionalmente sputavano, tossivano o starnutivano contro pubblici ufficiali e altre tipologie di lavoratori. La scelta era legata al fatto che ...