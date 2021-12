L’Europa contro Speranza: “Fa morire il green pass” (Di martedì 14 dicembre 2021) Riposi in pace il green pass. Decantato, lodato, spacciato come panacea di tutti i mali, ormai sembra più carta straccia che un documento per “superare la pandemia”, come ci dicevano. È morto. Defunto. Seppellito sotto terra non tanto dai titoli di Repubblica, che finalmente s’è accorta di come non funzioni per il contenimento dei contagi, ma dallo stesso ministero della Salute. Speranza uccide il green pass. Se non fosse vero, parrebbe una barzelletta. Dopo un lungo consiglio dei ministri, infatti, il governo oggi ha deciso la proroga dello stato di emergenza. Niente mascherine all’aperto né altre restrizioni ipotizzate nelle scorse ore. Ma la sorpresina natalizia l’ha partorita Speranza, che insieme al sodale Di Maio ha firmato un’ordinanza in cui costringe chi arriva in Italia ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 dicembre 2021) Riposi in pace il. Decantato, lodato, spacciato come panacea di tutti i mali, ormai sembra più carta straccia che un documento per “superare la pandemia”, come ci dicevano. È morto. Defunto. Seppellito sotto terra non tanto dai titoli di Repubblica, che finalmente s’è accorta di come non funzioni per il contenimento dei contagi, ma dallo stesso ministero della Salute.uccide il. Se non fosse vero, parrebbe una barzelletta. Dopo un lungo consiglio dei ministri, infatti, il governo oggi ha deciso la proroga dello stato di emergenza. Niente mascherine all’aperto né altre restrizioni ipotizzate nelle scorse ore. Ma la sorpresina natalizia l’ha partorita, che insieme al sodale Di Maio ha firmato un’ordinanza in cui costringe chi arriva in Italia ...

