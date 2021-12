L’attore di Spider-Man invita Mbappé al Tottenham, il francese: “Impossibile” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tom Holland ha tentato di convincere Kylian Mbappé ad accettare un trasferimento al Tottenham, sua squadra del cuore, con il sorriso sulle labbra. Tra il serio e il faceto, il francese ha risposto con una divertita risata e con una parola che corrisponde a una sentenza: “Impossibile“. L’attore di Spider-Man ha raccontato il tutto durante il talk show ‘LADdible’, menzionando il loro incontro durante la cerimonia per il Pallone d’Oro. L’esterno d’attacco transalpino detiene incontrastato la fascia sinistra del Paris Saint-Germain, compagine con la quale desidera vincere la Champions League. Seppur il futuro di Mbappé sia attualmente in bilico tra Psg e Real Madrid, ciò che sembra certo è che l’ex Monaco non andrà…al Tottenham, come prevedibile anche ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Tom Holland ha tentato di convincere Kylianad accettare un trasferimento al, sua squadra del cuore, con il sorriso sulle labbra. Tra il serio e il faceto, ilha risposto con una divertita risata e con una parola che corrisponde a una sentenza: ““.di-Man ha raccontato il tutto durante il talk show ‘LADdible’, menzionando il loro incontro durante la cerimonia per il Pallone d’Oro. L’esterno d’attacco transalpino detiene incontrastato la fascia sinistra del Paris Saint-Germain, compagine con la quale desidera vincere la Champions League. Seppur il futuro disia attualmente in bilico tra Psg e Real Madrid, ciò che sembra certo è che l’ex Monaco non andrà…al, come prevedibile anche ...

Advertising

movietele : L'attore #TomHolland ha partecipato in ologramma alla presentazione del film #SpiderManNoWayHome a Roma. - sportface2016 : L'attore di #SpiderMan (#Holland) invita ironicamente #Mbappé al #Tottenham. Il calciatore ride: 'Impossibile' - DigitalkPR : Tom Holland a Roma in versione ologramma: 'In No Way Home mi sono sentito più vicino che mai a Spider-Man' L'attore… - VanityFairIt : Il nuovo capitolo, Spider-Man: No Way Home, arriva in sala dal 15 dicembre. Ce ne ha parlato l'attore inglese che s… - uozzart : Distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Spider-Man: No Way Home arriva nelle sale dal 15 dicembre. Alla c… -