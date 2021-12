Jenny Cantarero | trovato morto in un casolare a Catania l' uomo sospettato di averla uccisa

Advertising

fanpage : Trovato morto in un casolare abbandonato il presunto killer di Jenny Cantarero - MeridioNews : Trovato morto l'uomo che ha ucciso Jenny Cantarero Suicidio con un colpo di pistola. Il corpo a Vaccarizzo - MiyakeEau : Trovato morto l'uomo che ha ucciso Jenny Cantarero. Suicidio con un colpo di pistola. Il corpo a...… - storie_italiane : CATANIA – Proseguono le ricerche dei carabinieri dell’uomo indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jen… - blogsicilia : #notizie #sicilia Femminicidio Jenny Cantarero, trovato morto il presunto omicida - -

Ultime Notizie dalla rete : Jenny Cantarero

Le parole La fiaccolata è promossa dall'Associazione nazionale vittime e civili di guerra, che in un comunicato scrive che 'è l'ennesima vita spezzata per mano di un uomo incapace di ...C'è una telecamera che inquadra la fuga dell'assassino di, poco dopo che questi sparò al volto e uccise venerdì scorso la ventisettenne a Lineri, frazione di Misterbianco. Il filmato, che mostra il sicario in moto con il capo protetto da un ...È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda ...Catania, 14 dicembre 2021 - È finita la caccia all'uomo per l'omicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della ...