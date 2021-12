Inzaghi riceve il Tapiro dopo il sorteggio beffa Champions: «Ce la giocheremo» (Di martedì 14 dicembre 2021) “Adesso vedrai mi arriverà il Tapiro”, pare abbia detto l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi subito dopo il pasticcio del sorteggio di Champions League. Accontentato. Questa sera a ‘Striscia la notizia’ (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli premia Inzaghi con il Tapiro d’oro dopo la clamorosa beffa di ieri a Nyon. I nerazzurri in prima battuta abbinati all’Ajax si sono ritrovati, dopo l’annullamento e la ripetizione dell’estrazione, contro i fortissimi del Liverpool. “Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?”, chiede Staffelli. “Con mia moglie”, taglia corto l’allenatore, che sul sorteggio di Champions dice: “Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “Adesso vedrai mi arriverà il”, pare abbia detto l’allenatore dell’Inter Simonesubitoil pasticcio deldiLeague. Accontentato. Questa sera a ‘Striscia la notizia’ (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli premiacon ild’orola clamorosadi ieri a Nyon. I nerazzurri in prima battuta abbinati all’Ajax si sono ritrovati,l’annullamento e la ripetizione dell’estrazione, contro i fortissimi del Liverpool. “Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?”, chiede Staffelli. “Con mia moglie”, taglia corto l’allenatore, che suldidice: “Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il ...

