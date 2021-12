Il ruolo di Huawei nei programmi di sorveglianza cinese Bomba del WaPo

Leggi su formiche

(Di martedì 14 dicembre 2021) Si torna a parlare deldineicinesi per il controllo dei cittadini. Perché il governo di Pechino ha recentemente deciso un blocco sull’utilizzo di tecnologie emergenti come il riconoscimento facciale, ma per i privati, non per sé. Tutto nasce dalle pagine del Washington Post, che ha avuto accesso a oltre 100 presentazioni PowerPoint, molte delle quali contrassegnate come “confidenziali”: quei documenti suggeriscono che l’azienda abbia avuto in quelle politiche “unpiù ampio” di quanto “non abbia riconosciuto”.è stata bandita dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump con l’accusa di spionaggio per conto del governo di Pechino e Washington ha avviato da anni una campagna presso gli alleati affinché non si affidino alle tecnologie di questa società. I ...