Giornata dello Spazio | evento al Cira con la partecipazione dei ministri Colao e Messa

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilpartecipa allanazionaleil 16 dicembre con l’, Innovazione e Futuro”, dedicato al contributo del Centro italiano ricerche aerospaziali alla ricerca spaziale, allo sviluppo di tecnologie abilitanti e ai molteplici ritorni che il settore offre in termini di competitività e prestigio per il nostro Paese. Istituita dal Consiglio deisu proposta del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio, in occasione della ricorrenza del lancio del primo satellite artificiale italiano, S. Marco 1, lasi celebrerà giovedì prossimo con iniziative in tutto il territorio nazionale. Il parterre L’alla sede di Capua (Ce), con inizio ...