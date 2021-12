Genoa-Salernitana 1-0, Shevchenko: “Vittoria meritata, ci dà un po’ di sollievo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La Vittoria ci dà un po’ di sollievo. La squadra oggi ha meritato, i ragazzi hanno provato a fare meglio qualcosa: la Vittoria ci voleva. Abbiamo creato qualche cross, soprattutto nel primo tempo ma non siamo riusciti a concludere pur avendo buone opportunità per segnare. Dobbiamo lavorare di più. Poi la squadra è calata nel secondo tempo, ci siamo ripresi facendo qualche cambio”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Andrij Shevchenko, al termine della Vittoria contro la Salernitana in Coppa Italia: “Abbiamo due partite difficili dove dobbiamo cercare di fare qualche punto. Giochiamo con squadre importante, la Lazio fuori casa, l’Atalanta in casa. Poi a gennaio arriva il mercato, penso che con il nuovo direttore dobbiamo fare il piano”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Laci dà un po’ di. La squadra oggi ha meritato, i ragazzi hanno provato a fare meglio qualcosa: laci voleva. Abbiamo creato qualche cross, soprattutto nel primo tempo ma non siamo riusciti a concludere pur avendo buone opportunità per segnare. Dobbiamo lavorare di più. Poi la squadra è calata nel secondo tempo, ci siamo ripresi facendo qualche cambio”. Lo ha detto l’allenatore del, Andrij, al termine dellacontro lain Coppa Italia: “Abbiamo due partite difficili dove dobbiamo cercare di fare qualche punto. Giochiamo con squadre importante, la Lazio fuori casa, l’Atalanta in casa. Poi a gennaio arriva il mercato, penso che con il nuovo direttore dobbiamo fare il piano”. SportFace.

