ESCLUSIVA | Ferrara | “I napoletani devono capire una cosa Insigne e Mertens? Se ne parla sempre quando succede”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ciro, in occasione della serata di beneficienza dell’associazione-Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli, ecco le sue parole: “Problemi nel salto dalla primavera alla prima squadra? Noisiamo molto aperti, quindi da noi si trovano bene e vengono da altre nazioni. Ai nostri tempi non c’erano così tanti stranieri nel calcio italiano, quindi era più facile emergere dal settore giovanile”. “Ogni squadra ha delle difficoltà in una stagione, in periodi diversi. Ora tocca al Napoli con molti infortuni, l’importante è dare tutto per lottare fino alla fine. Poi, chiaramente, ne vincerà una, le altra andranno in Champions, che è l’obiettivo stagionale. Spalletti dovrà essere bravo a gestire l’umore della piazza, che si aspetta lo Scudetto”.Napoli ...

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Ferrara

SpazioNapoli

