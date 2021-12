Covid oggi Gb, via libera a green pass ma 100 Tory si ribellano a Johnson (Di martedì 14 dicembre 2021) In Inghilterra la Camera dei comuni ha approvato l’uso del green pass, ma un centinaio di deputati conservatori ha votato contro in una rivolta contro il premier Boris Johnson che mina la sua autorità e potrebbe avere gravi conseguenze politiche. Il passaggio di questa misura, così come dell’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e infermieri in prima linea, è stato assicurato solo grazie ai voti dell’opposizione laburista. Il piano B con le nuove misure restrittive era stato scorporato proprio in previsione della maggiore ostilità al ‘Covid pass’ per accedere ad alcuni luoghi pubblici. La misura è poi passata con 369 voti favorevoli e 126 contrari. Fra i no si contano 101 deputati Tory. Già per l’obbligo di mascherine, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) In Inghilterra la Camera dei comuni ha approvato l’uso del, ma un centinaio di deputati conservatori ha votato contro in una rivolta contro il premier Borische mina la sua autorità e potrebbe avere gravi conseguenze politiche. Ilaggio di questa misura, così come dell’obbligo di vaccinazione antiper medici e infermieri in prima linea, è stato assicurato solo grazie ai voti dell’opposizione laburista. Il piano B con le nuove misure restrittive era stato scorporato proprio in previsione della maggiore ostilità al ‘’ per accedere ad alcuni luoghi pubblici. La misura è poiata con 369 voti favorevoli e 126 contrari. Fra i no si contano 101 deputati. Già per l’obbligo di mascherine, anche ...

