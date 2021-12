Ciclismo: il programma di Matej Mohoric nel 2022. Dalle classiche al Mondiale, passando per il Tour de France (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo arrivati a fine anno e si inizia già a pensare alla prossima stagione. Diversi corridori stanno organizzando il programma futuro con tutti i vari obiettivi, uno di questi è la stella slovena della Bahrain-Victorious, Matej Mohoric. Il corridore 27enne inizierà l’annata nel mese di febbraio alla Volta a Comunitat Valenciana e poi si concentrerà sulle classiche del Nord, con i primi antipasti tra Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne – Bruxelles – Kuurne. Trasferta in Italia con Strade Bianche, Tirreno – Adriatico e probabilmente la Milano-Sanremo, poi Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix come obiettivi. Possibile anche lo spostamento nelle Ardenne con Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi prima di staccare fino al Giro di Slovenia, in casa, dove preparerà il Tour de France. L’ultimo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo arrivati a fine anno e si inizia già a pensare alla prossima stagione. Diversi corridori stanno organizzando ilfuturo con tutti i vari obiettivi, uno di questi è la stella slovena della Bahrain-Victorious,. Il corridore 27enne inizierà l’annata nel mese di febbraio alla Volta a Comunitat Valenciana e poi si concentrerà sulledel Nord, con i primi antipasti tra Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne – Bruxelles – Kuurne. Trasferta in Italia con Strade Bianche, Tirreno – Adriatico e probabilmente la Milano-Sanremo, poi Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix come obiettivi. Possibile anche lo spostamento nelle Ardenne con Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi prima di staccare fino al Giro di Slovenia, in casa, dove preparerà ilde. L’ultimo ...

