Bollette, verso esame norme per taglio costi in Cdm (Di martedì 14 dicembre 2021) Il dossier Bollette potrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio. A quanto si apprende da diverse fonti di governo, le norme per il taglio potrebbero essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Il dossierpotrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio. A quanto si apprende da diverse fonti di governo, leper ilpotrebbero essere ...

Fintech, Enel e Intesa Sanpaolo verso il controllo di Mooney Enel gestisce oltre 30 milioni di bollette ogni bimestre e ha tutto l'interesse a rafforzarsi nei servizi finanziari ai propri clienti. L'interesse della multinazionale dell'energia per Mooney era ...

Bollette, 800 euro in più per ogni famiglia | Aumento senza precedenti nelle case degli italiani Caro bollette: in arrivo un vero e proprio salasso per le famiglie italiane se il Governo Draghi non stanzierà almeno altri 3 miliardi.

