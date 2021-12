Billie Eilish | Se non mi fossi vaccinata | sarei morta di Covid

(Di martedì 14 dicembre 2021)ha parlato dei due mesi in cui ha convissuto con il; secondo la pop star, la vaccinazione contro il virus le ha salvato la vita. Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Howard Stern Show,ha parlato del-19, che ha contratto a inizio anno e ha spiegato che il vaccino l'ha salvata. La pop star ha dichiarato: "Devo dire che è stato veramente terribile. Sono stata malata per due mesi e patisco ancora le conseguenze del virus"., poi, ha aggiunto: "Se nonstatadi. Me la sono vista davvero male, è stato un periodo terribile. A me è andata bene grazie al vaccino, ...

RollingStoneita : Billie Eilish ha avuto il Covid: «Se non fossi stata vaccinata sarei morta» - dipygahh : RT @evrkaa: “quindi anche a te piace Billie eilish?” - Linkiesta : Avere tanti follower non fa vendere più libri. E gli editori lo hanno capito Billie Eilish è seguita su Instagram… - discoradioIT : #BillieEilish: «Ho preso il #Covid, senza vaccino sarei morta» - gazzettaparma : Billie Eilish: 'Se non avessi fatto il vaccino sarei morta' -

Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta: lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il programma radiofonico di Howard Stern. "Il vaccino è incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori e i miei amici che non se lo sono presi. Devo dire che è stato veramente terribile. Sono stata malata per due mesi e patisco ancora le conseguenze del virus". Billie Eilish ha parlato dei due mesi in cui ha convissuto con il Covid; secondo la pop star, la vaccinazione contro il virus le ha salvato la vita. Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Howard Stern Show, ha parlato del Covid-19, che ha contratto a inizio anno e ha spiegato che il vaccino l'ha salvata.