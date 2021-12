Billie Eilish ha avuto il Covid: "Non fossi stata vaccinata sarei morta" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vaccino contro il Covid - 19 non scongiura la malattia, ma in caso di infezione aiuta a ridurne grandemente i sintomi, e la pop star Billie Eilish l'ha sperimentato in prima persona. Nel corso del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vaccino contro il- 19 non scongiura la malattia, ma in caso di infezione aiuta a ridurne grandemente i sintomi, e la pop starl'ha sperimentato in prima persona. Nel corso del ...

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish ha avuto il Covid: "Non fossi stata vaccinata sarei morta" Il vaccino contro il Covid - 19 non scongiura la malattia, ma in caso di infezione aiuta a ridurne grandemente i sintomi, e la pop star Billie Eilish l'ha sperimentato in prima persona. Nel corso del programma radiofonico di Howard Stern ha raccontato di avere contratto il Coronavirus ad agosto di quest'anno e ha aggiunto: "Voglio ...

Alicia Keys, si può fare un disco extralarge senza un ego extralarge Leggi anche I dischi da ascoltare a dicembre 2021 Ascolta 'Ocean Eyes' di Billie Eilish cantata da Alicia Keys Il risultato è un doppio che alterna jazz ballad e dance moderna, con una lista di co - ...

