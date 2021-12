Annunciata espansione Dawn of Ragnarok per Assassin’s Creed Valhalla (Di martedì 14 dicembre 2021) Ubisoft ha annunciato che il 10 Marzo 2022 uscirà una nuova espansione per Assassin’s Creed Valhalla. Il suo nome sarà Dawn of Ragnarock e aggiungerà almeno 25 ore di nuovo gameplay. Questa nuova espansione è ambientata nel regno nanico di Svartalfheim, dove vestiremo i panni di Odino (alter ego di Eivor). La nostra missione sarà salvare Baldr, il figlio del dio nordico che è stato rapito dal gigante di fuoco Surtr, usando le nostre nuove abilità divine. L’espansione sarà disponibile come acquisto separato per i possessori del gioco e acquistando Down of Ragnarock entro Aprile riceveremo un nuovo pacchetto esclusivo. Il pacchetto Twilight include un set completo di armature per Eivor, un corvo infuocato e una cavalcatura ... Leggi su g-stadia (Di martedì 14 dicembre 2021) Ubisoft ha annunciato che il 10 Marzo 2022 uscirà una nuovaper. Il suo nome saràof Ragnarock e aggiungerà almeno 25 ore di nuovo gameplay. Questa nuovaè ambientata nel regno nanico di Svartalfheim, dove vestiremo i panni di Odino (alter ego di Eivor). La nostra missione sarà salvare Baldr, il figlio del dio nordico che è stato rapito dal gigante di fuoco Surtr, usando le nostre nuove abilità divine. L’sarà disponibile come acquisto separato per i possessori del gioco e acquistando Down of Ragnarock entro Aprile riceveremo un nuovo pacchetto esclusivo. Il pacchetto Twilight include un set completo di armature per Eivor, un corvo infuocato e una cavalcatura ...

