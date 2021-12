Alberto Matano la furibonda lite dietro le quinte: "Mi hai diffamato!" (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno dei personaggi più visti e controversi di 'Ballando con le stelle' quest'anno è sicuramente Morgan, da sempre il cantante milanese ha attirato gli occhi su di sé non solo per le performance molto particolari ma soprattutto per il suo carattere irascibile, a pochi giorni dalle finali di questa edizione del talent ha ancora da ridire sullo spettacolo e sulla giuria che lo ha rimesso in pista. Da sempre i cattivi sono sempre popolari, quelli che fanno parlare di sé qualsiasi cosa fanno, soprattutto se rispondono a tono ad ogni provocazione che gli viene servita, che si tratti di una soap opera o di un reality show. Pertanto, ogni trasmissione ha il suo cattivo, protetto a tutti i costi. Al Grande Fratello Vip, abbiamo visto Alfonso Signorini difendere l'arroganza e la superbia Soleil Sorge, mentre a Ballando, il cattivo è sicuramente Morgan. Nella trasmissione del sabato sera della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno dei personaggi più visti e controversi di 'Ballando con le stelle' quest'anno è sicuramente Morgan, da sempre il cantante milanese ha attirato gli occhi su di sé non solo per le performance molto particolari ma soprattutto per il suo carattere irascibile, a pochi giorni dalle finali di questa edizione del talent ha ancora da ridire sullo spettacolo e sulla giuria che lo ha rimesso in pista. Da sempre i cattivi sono sempre popolari, quelli che fanno parlare di sé qualsiasi cosa fanno, soprattutto se rispondono a tono ad ogni provocazione che gli viene servita, che si tratti di una soap opera o di un reality show. Pertanto, ogni trasmissione ha il suo cattivo, protetto a tutti i costi. Al Grande Fratello Vip, abbiamo visto Alfonso Signorini difendere l'arroganza e la superbia Soleil Sorge, mentre a Ballando, il cattivo è sicuramente Morgan. Nella trasmissione del sabato sera della ...

