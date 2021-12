A Ravanusa si scava ancora, è stata allargata l'area delle ricerche (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - È stata estesa l'area di intervento e delle ricerche dei due ultimi dispersi, padre e figlio, Calogero e Giuseppe Carmina, di 88 e 59 anni, tra le macerie di Ravanusa. Lo confermano i vigili del fuoco in azione da sabato sera, quando, intorno alle 21, una esplosione ha seminato morte e devastazione. Sette i corpi estratti, gli ultimi quattro individuati ieri poco dopo le 6.30, dopo la segnalazione di Luna, il labrador di sei anni, unità cinofila del reparto dei vigili del fuoco di Palermo. Tra loro la trentenne infermiera Selene Pagliarello - “la figlia di tutti” - al nono mese di gravidanza: con il marito 35enne Giuseppe, attendeva il piccolo Samuele che sarebbe nato una settimana dopo; i loro corpi erano insieme ai genitori di lui - nell'appartamento del terzo.piano - che erano andati a ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Èestesa l'di intervento edei due ultimi dispersi, padre e figlio, Calogero e Giuseppe Carmina, di 88 e 59 anni, tra le macerie di. Lo confermano i vigili del fuoco in azione da sabato sera, quando, intorno alle 21, una esplosione ha seminato morte e devastazione. Sette i corpi estratti, gli ultimi quattro individuati ieri poco dopo le 6.30, dopo la segnalazione di Luna, il labrador di sei anni, unità cinofila del reparto dei vigili del fuoco di Palermo. Tra loro la trentenne infermiera Selene Pagliarello - “la figlia di tutti” - al nono mese di gravidanza: con il marito 35enne Giuseppe, attendeva il piccolo Samuele che sarebbe nato una settimana dopo; i loro corpi erano insieme ai genitori di lui - nell'appartamento del terzo.piano - che erano andati a ...

Advertising

sulsitodisimone : A Ravanusa si scava ancora, è stata allargata l'area delle ricerche - MAVLorenzini : RT @Agenzia_Italia: A #Ravanusa si scava ancora, è stata allargata l'area delle ricerche - Agenzia_Italia : A #Ravanusa si scava ancora, è stata allargata l'area delle ricerche - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #14dicembre in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #Ravanusa (Agrigento), si scava per trovare padr… - ViteAnto : RT @lasiciliait: Ravanusa, Selene ritrovata sul divano: 5 minuti le sono stati fatali. Si scava ancora per i due dispersi -