Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 20:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione c’è un primo morto per la variante omicron oggi nel Regno Unito il primo ministro britannico Marie Johnson annunciato la morte di almeno una persona contagiata con la variante penso che l’idea che questa sia in qualche modo più lieve del virus debba essere messo da parte di conoscere semplicemente il ritmo con cui accelera tra la popolazione Senegal premier Johnson aggiungendo la cosa migliore che possiamo fare è il booster intanto la variante al la causa del 40% di tutti i nuovi casi a Londra in Italia Al momento sono 27 i casi confermati e il dato aggiornato rilasciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che al 13 dicembre conta 1686 casi omicron finora segnalati da 23 paesi tutti per i quali sono disponibili ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione c’è un primo morto per la variante omicron oggi nel Regno Unito il primo ministro britannico Marie Johnson annunciato la morte di almeno una persona contagiata con la variante penso che l’idea che questa sia in qualche modo più lieve del virus debba essere messo da parte di conoscere semplicemente il ritmo con cui accelera tra la popolazione Senegal premier Johnson aggiungendo la cosa migliore che possiamo fare è il booster intanto la variante al la causa del 40% di tutti i nuovi casi a Londra in Italia Al momento sono 27 i casi confermati e il dato aggiornato rilasciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che al 13 dicembre conta 1686 casi omicron finora segnalati da 23 paesi tutti per i quali sono disponibili ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 313.536 i tamponi molecolari e antigenici fatti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4%, ieri al 3… - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - PietroTicali : non arrampicarti per i vetri..!!!!!! senti le ultime notizie ai tg... Italia sta meglio di tutti, e lo dice anche i… - EGallavotti : Il nuovo libro 'I racconti delle scarpe' sul sito di @Elle_Italia - Aquilottoblu : RT @VesuvioLive: Orgoglio napoletano: Ascierto riceve il Premio nazionale per la questione meridionale -