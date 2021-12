Truffò anziana a Campobasso | 28enne ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia diha scoperto e arrestato un truffatorenapoletano che aveva messo a segno un colpo da 9mila euro nel capoluogo molisano. La vicenda è stata resa nota dal questore diGiancarlo Conticchio e dal procuratore del capoluogo Nicola D’Angelo ed è quella di una83enne che lo scorso 27 ottobre ha ricevuto la telefonata di un giovane che si è spacciato per suo nipote e le ha chiesto di consegnare del denaro ad un fantomatico ufficiale delle Poste che sarebbe arrivato di li a poco per la consegna di un pacco. Poco dopo l’uomo si presentato in casa della donna e, dopo essersi qualificato proprio come ufficiale delle Poste, si è fatto consegnare 5mila euro in contanti lasciandole in cambio una busta gialla. Passati alcuni minuti l’uomo, non contento, è ...