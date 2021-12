Serie A | reati con Fisco e riciclaggio Coinvolte Juve | Milan e Inter

(Di lunedì 13 dicembre 2021)con: tante squadre diA e. Ci sono anchentus,I finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza dio, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano e delle sue società, nonché undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronto di altrettanti club tra cuintus, Torino,, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone. Come riporta l’Ansa, iipotizzati sono di natura fiscale,e ...

- CalcioNews24 : #SerieA: reati con Fisco e riciclaggio. Coinvolte #Juventus, #Milan e #Inter - forza_lotta : La Gdf sta perquisendo Pietro Chiodi, agente collegato a Fali Ramadani, agente di diversi giocatori di Serie A tra…

... collegato al super procuratore albanese Fali Ramadani, agente di diversi giocatori diA tra cui il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Entrambi sono indagati perfiscali, riciclaggio ...e sono i due indagati nell'inchiesta milanese perfiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di ... sta eseguendo unadi perquisizioni nei ...Fali Ramadani e Pietro Chiodi sono i due indagati nell'inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni ...Indagato Ramadani, Guardia di finanza nelle sedi di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo ...