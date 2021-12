Riforma Irpef, anche sommando lo sconto sui contributi (che vale solo per il 2022) i vantaggi maggiori vanno ai redditi oltre 38mila euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) anche tenendo conto del taglio dei contributi Inps, che varrà solo per il 2022, l’intervento del governo Draghi sul taglio delle tasse porterà i vantaggi maggiori a chi guadagna oltre 35mila euro lordi all’anno, fascia che comprende solo il 15% dei contribuenti. Con un picco, 945 euro all’anno, per i lavoratori dipendenti single con un reddito di 40mila euro. I calcoli della Cgil, in base ai quali i redditi bassi avranno benefici molto inferiori, sono confermati dall‘analisi per lavoce.info degli economisti Silvia Giannini e Simone Pellegrino, che commentano: “In questa fase si è dato maggior peso all‘efficienza rispetto all’equità“. E la situazione non cambia se agli effetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)tenendo conto del taglio deiInps, che varràper il, l’intervento del governo Draghi sul taglio delle tasse porterà ia chi guadagna35milalordi all’anno, fascia che comprendeil 15% dei contribuenti. Con un picco, 945all’anno, per i lavoratori dipendenti single con un reddito di 40mila. I calcoli della Cgil, in base ai quali ibassi avranno benefici molto inferiori, sono confermati dall‘analisi per lavoce.info degli economisti Silvia Giannini e Simone Pellegrino, che commentano: “In questa fase si è dato maggior peso all‘efficienza rispetto all’equità“. E la situazione non cambia se agli effetti ...

Advertising

marattin : Per contestare la riforma Irpef del governo Draghi, invece, improvvisamente contano i valori assoluti e non le perc… - marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - petergomezblog : Riforma Irpef, le simulazioni: 950 euro di risparmi per chi ha 40mila euro di reddito, meno di 100 per chi ne guada… - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Riforma Irpef, anche sommando lo sconto sui contributi (che vale solo per il 2022) i vantaggi maggiori vanno ai reddit… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Riforma Irpef, anche sommando lo sconto sui contributi (che vale solo per il 2022) i vantaggi maggiori vanno ai reddit… -