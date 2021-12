PUTIN FA LE CONDOGLIANZE A BIDEN

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono almeno 83 i morti accertati per i potenti tornado che negli Stati Uniti hanno seminato morte e distruzione in sei stati del Midwest. Il bilancio rischia purtroppo di aumentare mentre si cercano i ...

Ultime Notizie dalla rete : PUTIN CONDOGLIANZE

Il Papa ha rivolto una preghiera per le vittime, mentre il presidente russoha inviato "sincere" al capo della Casa Bianca, Joe Biden.Le "sincere" didal nostro corrispondente WASHINGTON - I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della fabbrica di candele a Mayfield, nel Kentucky. È l'epicentro di ...Sono almeno 83 i morti accertati per i potenti tornado che negli Stati Uniti hanno seminato morte e distruzione in sei stati del Midwest. Il bilancio rischia purtroppo di aumentare mentre si cercano..“Ormai speriamo solo nei miracoli”. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, appare stanco, nei suoi occhi il disastro peggiore della storia del suo stato, con la tempesta di tornado che ha provocat ...