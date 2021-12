Problemi respiratori Zielinski: c’erano stati altri casi, cosa sta accadendo? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come se non bastasse in casa Napoli la maledizione degli infortuni continua a fare da padrona. Ieri sera, domenica 12 dicembre, durante il match Napoli-Empoli, vinto per 1-0 dai toscani, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizio il centrocampista Piotr Zielinski ha chiesto il cambio dopo aver accusato Problemi respiratori. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’episodio accaduto al polacco facendo presente che lo stesso malore aveva colpito anche da Lindelof del Manchester United. Dal quotidiano si legge che il numero 20 azzurro ha alzato bandiera bianca al minuto 20 del primo tempo di gioco, uscendo per difficoltà respiratorie. Una sostituzione prematura in una serata già complicata, dove servivano come il pane le giocate di qualità dell’uomo migliore delle ultime ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come se non bastasse in casa Napoli la maledizione degli infortuni continua a fare da padrona. Ieri sera, domenica 12 dicembre, durante il match Napoli-Empoli, vinto per 1-0 dai toscani, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizio il centrocampista Piotrha chiesto il cambio dopo aver accusato. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’episodio accaduto al polacco facendo presente che lo stesso malore aveva colpito anche da Lindelof del Manchester United. Dal quotidiano si legge che il numero 20 azzurro ha alzato bandiera bianca al minuto 20 del primo tempo di gioco, uscendo per difficoltàe. Una sostituzione prematura in una serata già complicata, dove servivano come il pane le giocate di qualità dell’uomo migliore delle ultime ...

