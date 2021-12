Porto, arriva l'ora del voto. Loira: 'Basta con le polemiche, occasione unica per la nostra città' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Porto SAN GIORGIO - Piano del Porto in dirittura d'arrivo. Sul caso ancora schermaglie, come quelle riportate ieri della Lega. Ma ormai è fatta: dopo la variante la Regione potrà approvarlo. E domani ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 dicembre 2021)SAN GIORGIO - Piano delin dirittura d'arrivo. Sul caso ancora schermaglie, come quelle riportate ieri della Lega. Ma ormai è fatta: dopo la variante la Regione potrà approvarlo. E domani ...

Advertising

permemozione : RT @del_pensiero: Ti porto nel cuore, dove non arriva la polvere. - Bri_Fitz_ : @mauro_marley @3dc8 A me arriva l’oggetto grezzo dalla fusione e lo porto alla fine, con le mie manine, l’attrezzat… - Il__Ross : RT @del_pensiero: Ti porto nel cuore, dove non arriva la polvere. - il_vuoto__ : RT @del_pensiero: Ti porto nel cuore, dove non arriva la polvere. - Erminio71890018 : @Pontifex_it Morte Infine il momento arriva È un andare alla deriva senza mai toccar un porto perché il corpo è mo… -