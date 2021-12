Advertising

omnifurgone : Opel Vivaro-e Hydrogen, il primo in servizio presso la Miele - ABMnewscom : Il futuro a idrogeno inizia adesso, con Opel Vivaro-e HYDROGEN - Italpress : Opel Vivaro-e Hydrogen, il primo van a idrogeno è pronto a partire - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Ecco Opel Vivaro-e Hydrogen: Stellantis si gioca la carta dell'elettrico insieme all'idro… - David_c05 : Ecco Opel Vivaro-e Hydrogen: Stellantis si gioca la carta dell'elettrico insieme all'idrogeno. Varianti anche Citro… -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Vivaro

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Il primo van a idrogeno di un costruttore automobilistico è pronto a partire. Si tratta dell'- e Hydrogen che uscirà dalla linea di produzione e inizierà l'attività a zero emissioni all'interno della flotta di un produttore tedesco di elettrodomestici premium, Miele. Il veicolo a ...Un esemplare di- e Hydrogen esce dalle linee di montaggio del sito di Rüsselsheim e subito prende posizione all'interno della flotta Miele , produttore tedesco di elettrodomestici. ...In Germania, via alle consegne del primo commerciale leggero a celle combustibile. Come funziona, autonomia e rifornimento: Opel Vivaro e-Hydrogen in cifre ..."Il nuovo Opel Vivaro-e Hydrogen risponde alla perfezione alle necessitÃ? delle flotte. Questo van a idrogeno Ã?¨ la soluzione ideale per percorrere lunghe distanze a zero emissioni e per trasportar ...