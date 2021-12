Le donne più belle di Hollywood persero tutte la testa per lui

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Frank Sinatra, i 100 anni di una leggenda guarda le foto Ci aveva provato, per primo, Martin Scorsese, ma il suo progetto non vide mai la luce. Ora, invece, le premesse sembrano più solide e la serie che racconterà la vita di Frank Sinatra è in via di definizione. La fiction, scritta e diretta da Bill Condon, regista di La bella e la bestia, vede lo stesso regista come produttore esecutivo insieme a Greg Yolen e alla figlia del cantante, Tina Sinatra. (Sotto, da bambina con il papà) E questo dettaglio non è certo marginale, considerando che – grazie al coinvolgimento della donna – il progetto potrà sfruttare ...