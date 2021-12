Ho capito perché il Napoli ha perso contro l’Empoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Credo di aver trovato l’unica spiegazione possibile per comprendere fino in fondo le cause della sconfitta. E l’ho trovata dopo averla cercata in tanti commenti di esperti e non esperti, senza che nessuna delle loro opinioni mi avesse del tutto convinto. Si, certo, i tanti, troppi infortuni dei nostri uomini migliori. D’accordo, la stanchezza per i troppi impegni ravvicinati. Va bene, gli arbitri che pure ci mettono del loro. E pure il presidente che, da quattro anni, non ci compra un cazzo di terzino sinistro. Tutte opinioni rispettabili ma nessuna in grado di comprendere appieno ciò che è successo ieri, domenica 12 Dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 19.45, all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” di. Non si era mai vista una congiunzione astrale di tale potenza e tutta concentrata solo e ...