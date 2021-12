Gli interpreti di April e Jackson riflettono sull’iconica coppia in Grey’s Anatomy: l’analisi di Sarah Drew e Jesse Williams (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli interpreti di April e Jackson, entrambi ormai fuori dalla serie che li ha consacrati, sono tornati a riflettere sui loro iconici personaggi in Grey’s Anatomy: Sarah Drew e Jesse Williams si sono concessi un momento insieme per omaggiare la storia che ha appassionato per diverse stagioni gli spettatori del medical drama di ABC. April e Jackson sono usciti di scena insieme nel penultimo episodio di Jesse Williams, alla fine della stagione 17, ma in realtà il personaggio di Kepner era già stato allontanato alla fine della quattordicesima. In quell’occasione April aveva sposato Matthew, il paramedico che aveva lasciato all’altare anni prima proprio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Glidi, entrambi ormai fuori dalla serie che li ha consacrati, sono tornati a riflettere sui loro iconici personaggi insi sono concessi un momento insieme per omaggiare la storia che ha appassionato per diverse stagioni gli spettatori del medical drama di ABC.sono usciti di scena insieme nel penultimo episodio di, alla fine della stagione 17, ma in realtà il personaggio di Kepner era già stato allontanato alla fine della quattordicesima. In quell’occasioneaveva sposato Matthew, il paramedico che aveva lasciato all’altare anni prima proprio ...

