F1 | il fratello di Lewis Hamilton attacca sui social la FIA | “Una vergogna | ha infranto le proprie regole”

Un GP di Abu Dhabi che non ha lasciato del tutto indifferenti. E' questo il sentimento che si respira in queste ore dopo la vittoria dell'olandese della Red Bull Max Verstappen. Al termine di un epilogo incredibile, condizionato dalla Safety Car e da alcune decisioni prese dalla Race Direction, il neerlandese ha potuto festeggiare il proprio titolo, anche se tra le polemiche. La Mercedes ha manifestato la volontà di rivolgersi alla Corte federale di Parigi per reclamare rispetto a quanto deciso dalla Direzione Gara. A tal proposito ha detto la sua anche il fratello di Lewis Hamilton, Nicholas, che su Instagram ha sfogato tutta la sua frustrazione circa l'esito della corsa e anche quanto detto in tutto questo periodo. "La FIA ha infranto le proprie regole, il che è una ...

