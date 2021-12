Covid, Iss raccomanda booster a donne in gravidanza e allattamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche alle donne in gravidanza, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario, l'Istituto superiore di Sanità raccomanda di effettuare il booster del vaccino anti - Covid. L'Iss ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche allein, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario, l'Istituto superiore di Sanitàdi effettuare ildel vaccino anti -. L'Iss ...

Advertising

borghi_claudio : Delle 100 persone morte CON covid ogni giorno in media 42 sono non vaccinate e 58 sono vaccinate (dati iss). Ogni g… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Iss: dopo cinque mesi la protezione scende dal 74% al 39% | Con la terza dose 'risale' al 93% #Covid… - borghi_claudio : Li ho chiesti quest'estate con le buone. Niente. A questo punto domanderò accesso agli atti ISS per vedere come so… - salutegreen24 : Il richiamo con la terza dose del vaccino anti-Covid è 'raccomandata' in gravidanza e in allattamento. Lo prevede l… - serenel14278447 : ULTIM'ORA 14.53 Covid, l’Iss: al lattante gli anticorpi arrivano dalla madre vaccinata senza alcun rischio -