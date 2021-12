Conte “La redistribuzione non deve danneggiare i poveri” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il premier, Mario Draghi, commentando le proposte della Lega sul Reddito di Cittadinanza. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare unadi politica sociale per togliere ai piùe redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, al termine dell’incontro con il premier, Mario Draghi, commentando le proposte della Lega sul Reddito di Cittadinanza. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” - CorriereCitta : Conte “La redistribuzione non deve danneggiare i poveri” - messina_oggi : Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri”ROMA (ITALPRESS) - 'Non si può operare una redistribuzione di pol… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Conte 'La redistribuzione non deve danneggiare i poveri' - -