Concorso infanzia e primaria, Di Meglio (Gilda): “Prevedere prove suppletive per i candidati in quarantena” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Approntare le prove suppletive per il Concorso di scuola primaria e infanzia. La richiesta, rivolta al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, al capo di Gabinetto, Luigi Fiorentino, e al caso dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano Versari, arriva dal coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Approntare leper ildi scuola. La richiesta, rivolta al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, al capo di Gabinetto, Luigi Fiorentino, e al caso dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano Versari, arriva dal coordinatore nazionale delladegli Insegnanti, Rino Di. L'articolo .

Advertising

UCIIM_Nazionale : Scuola - Al via, oggi, le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria - TecnicaScuola : Concorso ordinario infanzia, oggi 13 dicembre inizia la prova scritta posto comune, difficoltà come per lo Stem? --… - CorriereUniv : Al via le prove del concorso ordinario per scuola di infanzia e primaria. 12.863 posti a bando e 76.757 domande pe… - PugliaStream : Concorso primaria e infanzia, cominciano le prove. Ma i sindacati polemizzano: «In Puglia solo 184 posti e nessuno… - ProDocente : Concorso infanzia e primaria, oggi al via le prove: si parte con posto comune infanzia -