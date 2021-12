Concorso dirigenti scolastici, prova preselettiva, prova scritta ed orale. Bozza regolamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) Informativa al Ministero dell'Istruzione in merito al regolamento per il Concorso dirigenti scolastici. Ecco quanto da Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Informativa al Ministero dell'Istruzione in merito alper il. Ecco quanto da Orizzonte Scuola. L'articolo .

Advertising

scambieuropei : Concorso Ministero della Cultura 2022: Corso-concorso per 75 allievi dirigenti - carlofgu : RT @carlofgu: @brubenasich 1) vanno distinte le PA dalle 'partecipate'. Quest'ultime, in regime privatistico, sono vere sacche di inefficie… - carlofgu : @brubenasich 1) vanno distinte le PA dalle 'partecipate'. Quest'ultime, in regime privatistico, sono vere sacche di… - Martineaklov : Livello della scuola…Al concorso per magistratura impossibile dare voti per errori di grammatica…Come faranno i ns… - camminodiritto : È stato pubblicato un concorso per 50 dirigenti tecnici presso il Ministero della Cultura. Il termine per presentar… -