Chiara Nasti e Selvaggia Lucarelli: è guerra! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha iniziato Selvaggia Lucarelli con un post su Instagram, ma Chiara Nasti non ha voluto tacere e anzi ha risposto a tono. Da ieri è partita una vera e propria “rissa” social tra la fashion blogger e la giornalista. Non è raro sentire il nome di Selvaggia Lucarelli protagonista di qualche diatriba o scontro… questa volta la Lucarelli ha attaccato la giovanissima fashion blogger Chiara Nasti, anch’essa spesso Leggi su solodonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha iniziatocon un post su Instagram, manon ha voluto tacere e anzi ha risposto a tono. Da ieri è partita una vera e propria “rissa” social tra la fashion blogger e la giornalista. Non è raro sentire il nome diprotagonista di qualche diatriba o scontro… questa volta laha attaccato la giovanissima fashion blogger, anch’essa spesso

Advertising

FranAltomare : Chiara Nasti che parla della pericolosità dei vaccini. Chissà cosa ci riserva questo 2022. Che ne so, Marco Columbr… - ilgiornale : Un post di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti ha scetanato la rissa su Instagram e tra le due donne sono volat… - BobCrok : RT @FranAltomare: Chiara Nasti che parla della pericolosità dei vaccini. Chissà cosa ci riserva questo 2022. Che ne so, Marco Columbro sism… - __Giada : Ho rivisto cinque minuti di delirio di Chiara Nasti contro i vaccini e sono seriamente preoccupata per l’influenza… - chiachiacchera : RT @chiaraconlach: in un mondo di siate sempre Chiara Nasti Chiara Ferragni -