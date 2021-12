“Cafoncella”, Sabrina Ferilli ‘insultata’ in studio: l’attrice non la prende bene (Di lunedì 13 dicembre 2021) l’attrice Sabrina Ferilli ‘insultata’ in studio, lei non la prende assolutamente bene: “Cafoncella”, ecco cos’è successo Pomeriggio difficile per la Ferilli, ospite nella famosa trasmissione televisiva. l’attrice è stata ‘insultata’ in studio e non l’ha presa assolutamente bene. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete. LEGGI ANCHE: “Se L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021)in, lei non laassolutamente: “”, ecco cos’è successo Pomeriggio difficile per la, ospite nella famosa trasmissione televisiva.è stataine non l’ha presa assolutamente. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete. LEGGI ANCHE: “Se L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Amici Sabrina Ferilli offesa: “è una cafoncella” e lei non la prende bene momenti di grande imbarazzo in studio -… - Italia_Notizie : Amici, l’ometto Giovannino contro Sabrina Ferilli: “Sei proprio una cafoncella” - infoitcultura : Amici, Sabrina Ferilli offesa: 'è una cafoncella' e lei non la prende bene, momenti di grande imbarazzo in studio - FQMagazineit : Amici, l’ometto Giovannino contro Sabrina Ferilli: “Sei proprio una cafoncella” - infoitcultura : Amici 21, Giovannino provoca Sabrina Ferilli: “È proprio una cafoncella” -