Asia e Comune firmano convenzione per impiegare altre sette in esecuzione penale esterna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono state firmate questa mattina, presso la sede amministrativa dell’Asia, sette convenzioni per l’inserimento in Azienda di altrettante persone in esecuzione penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario in un percorso lavorativo e di formazione professionale che inizierà il prossimo 20 dicembre ed avrà la durata di sei mesi. L’Azienda infatti, nel mese di ottobre scorso insieme con il Comune di Benevento, aveva aderito al progetto di ‘Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario’ promosso dalla direzione generale esecuzione penale esterna e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono state firmate questa mattina, presso la sede amministrativa dell’convenzioni per l’inserimento in Azienda dittante persone ine in uscita dal circuito penitenziario in un percorso lavorativo e di formazione professionale che inizierà il prossimo 20 dicembre ed avrà la durata di sei mesi. L’Azienda infatti, nel mese di ottobre scorso insieme con ildi Benevento, aveva aderito al progetto di ‘Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone ine in uscita dal circuito penitenziario’ promosso dalla direzione generalee di ...

ottopagine : Reintegrazione detenuti, Asia e Comune firmano convenzione per sette persone #Benevento - anteprima24 : ** #Asia e #Comune firmano convenzione per impiegare altre sette in esecuzione penale esterna **… - TV7Benevento : ASIA E COMUNE FIRMANO CONVENZIONE PER IMPIEGARE ALTRE SETTE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA... - sudreporter : #Napoli, scandalo #parentopoli in Asìa: i disoccupati del 7 novembre prendono parola e scendono in piazza… - MariaFr65012930 : RT @sudreporter: #Napoli, il Movimento 7 novembre aveva ragione: esplode la parentopoli nell'azienda igiene urbana del Comune -