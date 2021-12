Amici, confessione drammatica di un’ex concorrente: “Ho subito una lacerazione” (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex ballerina di Amici 12, Lorella Boccia, confessa: “Ho subito una lacerazione dopo il parto”. Come sta a distanza di circa due mesi Il 20 ottobre scorso Lorella Boccia ha messo al mondo la sua primogenita Luce Althea. L’annuncio dato su Instagram fece impazzire di gioia gli oltre 800mila followers che tra like e commenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex ballerina di12, Lorella Boccia, confessa: “Hounadopo il parto”. Come sta a distanza di circa due mesi Il 20 ottobre scorso Lorella Boccia ha messo al mondo la sua primogenita Luce Althea. L’annuncio dato su Instagram fece impazzire di gioia gli oltre 800mila followers che tra like e commenti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Angela11215675 : RT @Angy79316110: 'Di amori ad Amici di Maria De Filippi ce ne sono stati tanti, ma uno su tutti sembra destinato a durare per molto, molto… - tiziana44004492 : RT @Angy79316110: 'Di amori ad Amici di Maria De Filippi ce ne sono stati tanti, ma uno su tutti sembra destinato a durare per molto, molto… - Angy79316110 : 'Di amori ad Amici di Maria De Filippi ce ne sono stati tanti, ma uno su tutti sembra destinato a durare per molto,… - DonnaGlamour : Christian De Sica fa una confessione su un personaggio famoso ad Amici 21 -