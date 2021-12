Zaki: "Spero di venire presto in Italia, non credo di avere il divieto di viaggiare" (Di domenica 12 dicembre 2021) ' Devo chiedere ai miei legali prima di poter venire in Italia, ma non credo di non avere alcun divieto di viaggiare'. E' quanto afferma Patrick Zaki , lo studente dell'Università di Bologna liberato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) ' Devo chiedere ai miei legali prima di poterin, ma nondi nonalcundi'. E' quanto afferma Patrick, lo studente dell'Università di Bologna liberato ...

