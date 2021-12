Traffico Roma del 12-12-2021 ore 15:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione non molte le novità pochi gli spostamenti sulla rete viaria cittadina circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare lungo la tangenziale e sulle principali vie consolari permangono disagi Tuttavia in via Trionfale concludi nelle due direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Vicolo Quarticciolo nella zona di Palmarola a causa di una voragine divieto di transito all’altezza di via sono prestare attenzione alla segnaletica sul posto ci spostiamo nel quartiere Marconi un invito alla prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi dove il Traffico è rallentato a causa di una rottura delle condutture e rimaniamo nella zona perché è stato riaperto questa mattina il ponte dell’Industria che collega i quartieri Marconi Ostiense restano ancora chiuso il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione non molte le novità pochi gli spostamenti sulla rete viaria cittadina circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare lungo la tangenziale e sulle principali vie consolari permangono disagi Tuttavia in via Trionfale concludi nelle due direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Vicolo Quarticciolo nella zona di Palmarola a causa di una voragine divieto di transito all’altezza di via sono prestare attenzione alla segnaletica sul posto ci spostiamo nel quartiere Marconi un invito alla prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi dove ilè rallentato a causa di una rottura delle condutture e rimaniamo nella zona perché è stato riaperto questa mattina il ponte dell’Industria che collega i quartieri Marconi Ostiense restano ancora chiuso il ...

