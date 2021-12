Traffico Roma del 12-12-2021 ore 09:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della Capitale con un invito alla prudenza per vento forte sulla A12 Roma-civitavecchia spostamenti come ogni domenica agevolati da fermo dei mezzi pesanti in salvo i casi autorizzati dalla legge e dalle 9 alle 22 sospeso per lavori il servizio della linea tram 2 tra Mancini e Flamini attivo un servizio bus sostitutivo in programma per le 10 di questa mattina alla manifestazione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan i partecipanti all’evento solo alle partiranno dal Colosseo e proseguiranno in bicicletta lungo via dei Fori Imperiali e per le vie del centro termine manifestazione è previsto per le 12 per dettagli su queste altre note Se potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della Capitale con un invito alla prudenza per vento forte sulla A12-civitavecchia spostamenti come ogni domenica agevolati da fermo dei mezzi pesanti in salvo i casi autorizzati dalla legge e dalle 9 alle 22 sospeso per lavori il servizio della linea tram 2 tra Mancini e Flamini attivo un servizio bus sostitutivo in programma per le 10 di questa mattina alla manifestazione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan i partecipanti all’evento solo alle partiranno dal Colosseo e proseguiranno in bicicletta lungo via dei Fori Imperiali e per le vie del centro termine manifestazione è previsto per le 12 per dettagli su queste altre note Se potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia ...

