Thomas Ristallo – l’ideatore di Healty Time | mangiare in modo sano per una vita longeva

Leggi su thegametv

(Di domenica 12 dicembre 2021) Alcune persone in Italia riescono a vivere per molti più anni rispetto alla media mondiale. A cosa è dovuto questo risultato? L’alimentazione gioca un ruolo chiave.innell’epoca moderna non è di certo così facile. Le pubblicità sul junk food si susseguono continuamente e appare molto più allettante.inperò non significa rinunciare a del buon cibo e torturare le proprie papille gustative, tutt’altro. Esiste una tipologia di piatto che deriva dalle lontane Hawaii che risulta essere particolarmente buono e allo stesso tempo molto: il poke. Il poke non è altro che un piatto in cui è presente un mix di ingredienti, come ad esempio: verdure, pesce crudo, cibi proteici salutari. Il poke proprio per le sue caratteristiche salutari ...