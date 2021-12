Tennis, serie A1: storico scudetto per Torre del Greco (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – New Tennis Torre del Greco nella storia: è suo lo scudetto 2021, dopo una cavalcata cominciata con i gironi eliminatori, proseguita con la doppia semifinale contro il Rungg Bolzano e conclusa in finale al Carisport di Cesena con la netta vittoria (4-1) contro il CT Vela Messina. La formazione allenata da Giancarlo Petrazzuolo, Ciro Cardone e Alessio Concilio, dopo aver messo fieno in cascina durante i primi tre singolari di sabato (chiusi in vantaggio 2-1), ha iniziato come meglio non poteva anche la giornata conclusiva. Protagonista lo spagnolo Pedro Martinez, quest’anno salito fino al numero 56 al mondo e arrivato nel 2021 al New Tennis, che ha battuto senza grosse difficoltà il connazionale Bernabè Zapata Miralles. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Newdelnella storia: è suo lo2021, dopo una cavalcata cominciata con i gironi eliminatori, proseguita con la doppia semifinale contro il Rungg Bolzano e conclusa in finale al Carisport di Cesena con la netta vittoria (4-1) contro il CT Vela Messina. La formazione allenata da Giancarlo Petrazzuolo, Ciro Cardone e Alessio Concilio, dopo aver messo fieno in cascina durante i primi tre singolari di sabato (chiusi in vantaggio 2-1), ha iniziato come meglio non poteva anche la giornata conclusiva. Protagonista lo spagnolo Pedro Martinez, quest’anno salito fino al numero 56 al mondo e arrivato nel 2021 al New, che ha battuto senza grosse difficoltà il connazionale Bernabè Zapata Miralles. ...

