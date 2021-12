Serie B, colpo esterno del Como: piegato il Vicenza 1 - 0 (Di domenica 12 dicembre 2021) Vicenza - Il Como passa di misura a Vicenza 1 - 0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021)- Ilpassa di misura a1 - 0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, colpo esterno del Como: piegato il Vicenza 1-0: I lombardi tornano al successo dopo quattro partite e vedo… - menelpallone : Acireale, tris e vetta. Il Paternò vince di misura. Colpo esterno del Cittanova - Triplete12 : @capuanogio Acciuga l’allenatore più pagato in serie A, altro colpo della dirigenza Giuve!! - bennygiardina : Il doppio colpo, il #Palermo, lo sfiora nel 1980, sempre in Serie B. Protagonista un Egidio che tanto sciagurato, i… - lisorre : RT @MarioCostanzo16: All' inizio era lo #spread per terrorizzare l'opinione pubblica. Poi venne il #covid e si sono inventati la cancellazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpo Berlusconi: 'Ibra, campione dello sport e della vita che mi fa ancora emozionare' ... si fermava dopo gli allenamenti per migliorare i dettagli: tiro, colpo di testa e altro. Aveva una ... Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Calcio: tutte le notizie Gasport 12 dicembre 2021

Serie B, colpo esterno del Como: piegato il Vicenza 1 - 0 VICENZA - Il Como passa di misura a Vicenza 1 - 0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, ...

Serie B, colpo esterno del Como: piegato il Vicenza 1-0 Corriere dello Sport Serie B, colpo esterno del Como: piegato il Vicenza 1-0 VICENZA - Il Como passa di misura a Vicenza 1-0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, che ...

Promozione Girone D: colpo del Vicovaro, ma il Rocca Priora rimane lassù Rimane sempre combattutissima la zona alta del girone D. Il Rocca Priora non fa sconti e passa anche in casa del fanalino di coda Torre Angela (ancora a 0 punti) calando il poker. Fa eco con un altro ...

... si fermava dopo gli allenamenti per migliorare i dettagli: tiro,di testa e altro. Aveva una ... Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Calcio: tutte le notizie Gasport 12 dicembre 2021VICENZA - Il Como passa di misura a Vicenza 1 - 0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, ...VICENZA - Il Como passa di misura a Vicenza 1-0 e guadagna tre punti importantissimi per la sua classifica. Decisiva una rete di Vignali al 10' del primo tempo. Altro tonfo per i vicentini invece, che ...Rimane sempre combattutissima la zona alta del girone D. Il Rocca Priora non fa sconti e passa anche in casa del fanalino di coda Torre Angela (ancora a 0 punti) calando il poker. Fa eco con un altro ...