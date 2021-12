Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Torino-Bologna in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato s… - tuttoatalanta : Torino-Bologna, le formazioni ufficiali - MondoNapoli : Serie A - Le formazioni di Torino-Bologna - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Bologna, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Bologna, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Torino

- Il pareggio sul campo del Venezia (1 - 1 con reti di Morata e Aramu ), ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri. Sui social network i calciatori di Allegri hanno manifestato la loro ...Ilha vinto cinque delle ultime otto sfide casalinghe contro il Bologna inA (1N, 2P): dal 2012/13 in avanti i granata hanno vinto più gare interne di campionato solamente contro Udinese,...Roma, 11 dicembre 2021 - Torna il sabato di Serie A con tre partite in programma oggi. Nel primo match, la Fiorentina, lanciatissima in zona Europa, ha calato il poker contro la Salernitana. Nella par ...Riprendere la marcia. È l’imperativo di casa Bologna, Sinisa Mihajlovic e scendono in campo all’Olimpico Grande Torino per vincere e rimanere attaccata al treno che si chiama Europa. Di fronte il Tori ...