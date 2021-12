Selvaggia Lucarelli spara a zero su Raimondo Todaro: "Ho stappato lo champagne!" (Di domenica 12 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli sa sempre come colpire con una provocazione tagliente. Durante la penultima puntata di "Ballando con le Stelle 2021", la giornalista e opinionista tv si è scagliata contro Raimondo Todaro. Quest'ultimo, come tutti sappiamo, ha lasciato la varietà di Milly Carlucci dopo molti anni, per entrare a far parte degli insegnati di Amici di Maria De Filippi. L'addio improvviso ha sconvolto la conduttrice Rai e tutti gli addetti ai lavori, venuti a conoscenza della notizia tramite un post del ballerino siciliano sui social. Nelle ultime ore, Simone Di Pasquale ha annunciato il suo ritiro dal mondo della danza e lo ha fatto in diretta, durante il programma di Ballando con le stelle nel 2021, dove ha fatto la sua ultima apparizione con Bianca Gascoigne. Queste le parole di Simone Di Pasquale: "Farei questo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 dicembre 2021)sa sempre come colpire con una provocazione tagliente. Durante la penultima puntata di "Ballando con le Stelle 2021", la giornalista e opinionista tv si è scagliata contro. Quest'ultimo, come tutti sappiamo, ha lasciato la varietà di Milly Carlucci dopo molti anni, per entrare a far parte degli insegnati di Amici di Maria De Filippi. L'addio improvviso ha sconvolto la conduttrice Rai e tutti gli addetti ai lavori, venuti a conoscenza della notizia tramite un post del ballerino siciliano sui social. Nelle ultime ore, Simone Di Pasquale ha annunciato il suo ritiro dal mondo della danza e lo ha fatto in diretta, durante il programma di Ballando con le stelle nel 2021, dove ha fatto la sua ultima apparizione con Bianca Gascoigne. Queste le parole di Simone Di Pasquale: "Farei questo ...

