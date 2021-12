Sci alpino, brutta caduta per Lara Gut-Behrami nel superG di St. Moritz. Le condizioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande spavento per Lara Gut-Behrami nel corso del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022. La padrona di casa per eccellenza, infatti, si è resa protagonista di una caduta spettacolare, più che dolorosa, fortunatamente, che ha fatto trattenere il respiro di tutti gli appassionati del Circo Bianco. Scattata dal cancelletto di partenza con il numero 7, e dopo aver fatto segnare ottimi intermedi, Lara Gut-Behrami ha sbagliato l’inserimento in curva al termine di un muro, ha quindi subito un leggero dosso e ha perso completamente il controllo dei suoi sci. Morale della favola, l’elvetica è finita ad oltre 90kmh contro le reti di protezione, con una caduta davvero rovinosa. Dopo i primi momenti vissuti con il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande spavento perGut-nel corso deldi Sankt(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022. La padrona di casa per eccellenza, infatti, si è resa protagonista di unaspettacolare, più che dolorosa, fortunatamente, che ha fatto trattenere il respiro di tutti gli appassionati del Circo Bianco. Scattata dal cancelletto di partenza con il numero 7, e dopo aver fatto segnare ottimi intermedi,Gut-ha sbagliato l’inserimento in curva al termine di un muro, ha quindi subito un leggero dosso e ha perso completamente il controllo dei suoi sci. Morale della favola, l’elvetica è finita ad oltre 90kmh contro le reti di protezione, con unadavvero rovinosa. Dopo i primi momenti vissuti con il ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - OA_Sport : Sci alpino, brutta caduta per Lara Gut-Behrami nel superG di St. Moritz. Le condizioni - sportface2016 : 5 italiani nei primi 30 nello slalom speciale di #valdisere. Appuntamento alle 13:00 per la seconda manche.… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Val d'Isere in DIRETTA: Alex Vinatzer 2°, dalle 13.00 la seconda manche -