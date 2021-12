Sassuolo Lazio 2-1: Berardi-Raspadori firmano la rimonta (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Mapei, Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Sassuolo Lazio 2-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA Lazio – Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 12? Occasione Sassuolo – da dentro l’area si gira e calcia Scamacca, salva Strakosha 16? Tiro Sassuolo – buona azione corale che porta al tiro Raspadori, murato da Acerbi 25? Palo del Sassuolo – Scamacca riceve spalle alla porta, si gira e calcia, il palo e Strakosha in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA– Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 12? Occasione– da dentro l’area si gira e calcia Scamacca, salva Strakosha 16? Tiro– buona azione corale che porta al tiro, murato da Acerbi 25? Palo del– Scamacca riceve spalle alla porta, si gira e calcia, il palo e Strakosha in ...

Advertising

IFTVofficial : RASPADORIIIIII, SASSUOLO TAKE THE LEAD ON SARRI’S LAZIO!! 2-1!! - IFTVofficial : ZACCAGNI GOOOOOL, JUST 7 MINUTES IN LAZIO LEAD SASSUOLO 1-0 - FabrizioCorbia : Mentre la #lazio perde contro il #Sassuolo di rimonta - giz74 : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloLazio 2?-1? Un'altra super rimonta neroverde!!!!!!!! Il Sassuolo fa bottino pieno contro la Lazio ????????????… - p_in_algeri : Sassuolo ha battuto Juve, Milan, Lazio e per un 1 gol annullato al 93mo solo pareggiato col Napoli. Squadra con g… -