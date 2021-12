No vax attaccano Draghi: l’indirizzo di casa pubblicato su Telegram (Di domenica 12 dicembre 2021) l’indirizzo della casa dove abita Draghi pubblicato su Telegram da un gruppo di no vax. Nello stesso gruppo sono stati attaccati anche altri politici ed infettivologi Leggi su corriere (Di domenica 12 dicembre 2021)delladove abitasuda un gruppo di no vax. Nello stesso gruppo sono stati attaccati anche altri politici ed infettivologi

Advertising

iirpo : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Pubblicato su Telegram da un gruppo di no vax l’indirizzo della casa dove abita Draghi - McWordinson : RT @Corriere: No vax attaccano Draghi: l’indirizzo di casa pubblicato su Telegram - maumazzotta : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Pubblicato su Telegram da un gruppo di no vax l’indirizzo della casa dove abita Draghi - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Pubblicato su Telegram da un gruppo di no vax l’indirizzo della casa dove abita Draghi - Corriere : No vax attaccano Draghi: l’indirizzo di casa pubblicato su Telegram -